Mordkommission ermittelt im Plattenbau: Zwei Leichen nach Feuer entdeckt!

Leipzig - Familientragödie in Leipzig : Bei einem Wohnungsbrand im Plattenbaugebiet Paunsdorf fanden Einsatzkräfte zwei Tote. Die Polizei hat massive Zweifel, dass es sich bei dem Paar um Brandopfer handelt. Die Mordkommission ermittelt.

Es war gegen 2.40 Uhr, als erst laute Schreie und dann das Piepsen von Brandmeldern die Bewohner des Plattenbaus an der Waldzieststraße weckten.

Noch bei der Reanimation entdeckten Polizei- und Einsatzkräfte an den Opfern Verletzungen, die nicht auf das Brandgeschehen zurückzuführen sind und auf äußere Gewaltanwendung schließen lassen. Die Ermittlungen übernahm deshalb sofort die Mordkommission. Auch die Tatortgruppe des LKA war im Einsatz.

Was sich vor dem Brand in der Wohnung abgespielt hat, ist noch unklar. Ebenso die Rolle des schwer verletzten Sohnes. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte die Staatsanwaltschaft am Freitag keine weiteren Details nennen.