Beschädigte Kabel sorgen für Störungen im Bahnverkehr: LKA sucht Zeugen
Leipzig - Seit Samstag kommt es aufgrund von Vandalismus zu Einschränkungen auf dem Streckenabschnitt zwischen Leipzig und Chemnitz. Das Gleis zwischen Leipzig-Volkmarsdorf und dem Haltepunkt Werkstättenstraße ist seither wegen einer Signalstörung dicht. Nun hat das Landeskriminalamt einen Zeugenaufruf gestartet. Die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe.
Die Tat ereignete sich laut dem LKA am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr an der Bahnbrücke in Leipzig Volksmarsdorf auf Höhe der Hausnummer 54 auf der Torgauer Straße.
Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Kabelschacht der Bahn unter der Brücke und beschädigten die dort liegenden Leitungen, welche die Signale auf dem Streckenabschnitt steuern.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. Laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO soll die Störung bis zum frühen Dienstagabend andauern.
Die Ermittlungsbehörden hoffen nun auf Informationen aus der Bevölkerung. Hinweise zu Personen, die sich im genannten Zeitraum in der Umgebung beziehungsweise in der Nähe der Brücke aufgehalten haben, nimmt das Landeskriminalamt Sachsen unter Tel. 0800 - 8552055 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa