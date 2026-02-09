Beschädigte Kabel sorgen für Störungen im Bahnverkehr: LKA sucht Zeugen

Leipzig - Seit Samstag kommt es aufgrund von Vandalismus zu Einschränkungen auf dem Streckenabschnitt zwischen Leipzig und Chemnitz . Das Gleis zwischen Leipzig-Volkmarsdorf und dem Haltepunkt Werkstättenstraße ist seither wegen einer Signalstörung dicht. Nun hat das Landeskriminalamt einen Zeugenaufruf gestartet. Die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe.

Unbekannte hatten am Samstag Kabel unter einer Brücke in Leipzig Volksmarsdorf beschädigt. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Die Tat ereignete sich laut dem LKA am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr an der Bahnbrücke in Leipzig Volksmarsdorf auf Höhe der Hausnummer 54 auf der Torgauer Straße.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Kabelschacht der Bahn unter der Brücke und beschädigten die dort liegenden Leitungen, welche die Signale auf dem Streckenabschnitt steuern.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. Laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO soll die Störung bis zum frühen Dienstagabend andauern.