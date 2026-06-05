Nur um sein Handy zu klauen: 29-Jähriger in Leipzig überfallen und krankenhausreif geprügelt

Leipzig - Diebe haben am späten Donnerstagabend einen 29-Jährigen überfallen und dabei schwer verletzt.

Die Männer haben den 29-Jährigen unvermittelt überfallen und krankenhausreif geprügelt. © Christian Grube

Der Mann war gegen 22.05 Uhr in der Volksgartenstraße im Stadtteil Schönefeld-Ost unterwegs.

Als er in Richtung Permoser Eck lief, griffen mehrere Personen ihn unvermittelt an. Das teilte die Polizei am Freitagvormittag mit.

Der 29-Jährige ging zu Boden, trotzdem schlugen und traten die Männer weiter auf ihn ein. Danach stahlen sie sein Handy und flohen in Richtung Torgauer Straße.

Der Mann wurde bei dem Überfall so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.