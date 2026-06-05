Nur um sein Handy zu klauen: 29-Jähriger in Leipzig überfallen und krankenhausreif geprügelt
Leipzig - Diebe haben am späten Donnerstagabend einen 29-Jährigen überfallen und dabei schwer verletzt.
Der Mann war gegen 22.05 Uhr in der Volksgartenstraße im Stadtteil Schönefeld-Ost unterwegs.
Als er in Richtung Permoser Eck lief, griffen mehrere Personen ihn unvermittelt an. Das teilte die Polizei am Freitagvormittag mit.
Der 29-Jährige ging zu Boden, trotzdem schlugen und traten die Männer weiter auf ihn ein. Danach stahlen sie sein Handy und flohen in Richtung Torgauer Straße.
Der Mann wurde bei dem Überfall so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.
Wer hat etwas gesehen?
Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Folgende Informationen sind bekannt:
- Alle Personen sind circa zwischen 20 und 25 Jahre alt.
- Person 1 hat einen Vollbart, lockige Haare und trug ein dunkles T-Shirt und eine dunkle, lange Hose.
- Der zweite Mann trug einen blauen Pullover und eine kurze Hose.
- Die dritte Person war komplett schwarz gekleidet.
Wer etwas weiß, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.
Titelfoto: Christian Grube