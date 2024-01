Oma und Opa helfen, aber Leipziger (24) muss trotzdem in Haft

Demnach sei der Deutsche im Juli 2023 vom Amtsgericht Leipzig wegen Besitzes von Betäubungsmitteln zu 85 Tagessätzen zu 15 Euro verurteilt worden, wovon er nur zehn Tage abstotterte. "Darüber hinaus lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls vor", so Manger.

Bei der Überprüfung der Personalien dann die Überraschung. "Er wurde auch gleich mit zwei Haftbefehlen und sieben Aufenthaltsermittlungen gesucht", so Bundespolizei-Sprecherin Yvonne Manger.

Bundespolizisten haben am Donnerstagmittag einen Ladendieb im Leipziger Hauptbahnhof dingfest gemacht.

Seine Großeltern kamen ihm nun zu Hilfe, bezahlten für ihn die Geldstrafe in Höhe von 1368 Euro, dennoch musste der 24-Jährige mit einer Anzeige wegen Diebstahls in die JVA Leipzig in Haft.