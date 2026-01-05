Opfer mit Messer bedroht: Polizei sucht Zeugen nach zwei Raubüberfällen in Leipzig
Leipzig - Gleich zwei junge Männer wurden am Samstagabend in Leipzig Opfer von Raubüberfällen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der erste Fall ereignete sich gegen 16.45 Uhr in der Philipp-Rosenthal-Straße. Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, verfolgte der Täter sein 22 Jahre altes Opfer dabei von der Straßenbahnhaltestelle bis zu dessen Haustür. Hier zückte der Räuber ein Messer und verlangte Bargeld.
"Der 22-Jährige übergab daraufhin eine niedrige Summe", so der Polizeisprecher. "Eine Gewaltanwendung fand nicht statt. Mit der Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung."
Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden:
- circa 1,80 Meter groß
- schwarze, lockige, kurze Haare
- Oberlippenbart und Kinnbart
- Bekleidung: weiße Daunenjacke und dunkle Hose
23-Jähriger wird in Volkmarsdorf überfallen
Später am Abend wurde ein 23-Jähriger an der Ecke Eisenbahnstraße/Torgauer Straße im Stadtteil Volkmarsdorf überfallen.
Gegen 22.10 Uhr wurde der junge Mann dort zunächst durch einen Täter angesprochen und mit einem Messer bedroht. Der 23-Jährige übergab daraufhin sein Portemonnaie samt mehreren hundert Euro in bar.
Doch damit gab sich der Räuber, der inzwischen Verstärkung erhalten hatte, nicht zufrieden. Zu dritt zwangen sie ihr Opfer, noch mehr Geld in einer nahe gelegenen Bankfiliale abzuheben und es dem Trio zu übergeben. Im Anschluss flüchteten die drei Täter in Richtung Torgauer Platz.
Die Räuber können wie folgt beschrieben werden:
Person 1:
- circa 20 Jahre alt
- circa 1,90 Meter groß
- dunkle Augen
- schwarze, gewellte Haare
- Bekleidung: helle Jacke, helle Jogginghose
Person 2:
- circa 20 Jahre alt
- dunkle Augen
- Bekleidung: schwarzer Parka, darunter ebenfalls schwarze Markenjacke und schwarze Hose
Person 3:
- ebenfalls circa 20 Jahre alt
- helle, bernsteinfarbene Augen
- Kinn- und Schnurrbart
- Bekleidung: schwarze Daunenjacke, blaue Jogginghose
Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen. Mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen Straftaten werden geprüft.
Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage/Anke Brod/ Philipp von Ditfurth/dpa/7aktuell/Eric Pannier7aktuell/Eric Pannier