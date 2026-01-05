Opfer mit Messer bedroht: Polizei sucht Zeugen nach zwei Raubüberfällen in Leipzig

Nach zwei Raubüberfällen am Samstag in Leipzig sucht die Polizei nach Zeugen.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Gleich zwei junge Männer wurden am Samstagabend in Leipzig Opfer von Raubüberfällen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der erste Fall ereignete sich am Samstag gegen 16.45 Uhr in der Philipp-Rosenthal-Straße. (Archivfoto) © Anke Brod Der erste Fall ereignete sich gegen 16.45 Uhr in der Philipp-Rosenthal-Straße. Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, verfolgte der Täter sein 22 Jahre altes Opfer dabei von der Straßenbahnhaltestelle bis zu dessen Haustür. Hier zückte der Räuber ein Messer und verlangte Bargeld. "Der 22-Jährige übergab daraufhin eine niedrige Summe", so der Polizeisprecher. "Eine Gewaltanwendung fand nicht statt. Mit der Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung." Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden: circa 1,80 Meter groß



schwarze, lockige, kurze Haare

Oberlippenbart und Kinnbart

Bekleidung: weiße Daunenjacke und dunkle Hose

Die Polizei sucht nach Zeugen und prüft Zusammenhänge mit ähnlichen Straftaten. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

23-Jähriger wird in Volkmarsdorf überfallen