Bereits über 70.000 Euro Schaden: Sächsischer Rekordmieten-Neubau immer wieder Ziel von Einbrechern

Weitere Vonovia-Mieter haben sich bei TAG24 gemeldet, die ebenfalls Opfer von Diebstählen wurden. Betroffen diesmal: ein Neubau im Zentrum-Ost.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Neuer Einbruchs-Ärger in Leipzig! Nach dem Bericht über die Einbruchsserie in Lindenthal haben sich weitere Vonovia-Mieter bei TAG24 gemeldet, die ebenfalls Opfer von Diebstählen wurden. Betroffen diesmal: ein Neubau im Zentrum-Ost. Siebenmal wurde dort bereits eingebrochen. Wie in Lindenthal sind die Mieter gerade erst eingezogen.

Erst im Oktober sind die ersten Mieter in den Vonovia-Neubau an der Ecke Chopinstraße und Reudnitzer Straße eingezogen. Siebenmal wurde seitdem bereits bei ihnen eingebrochen!

"Wir wohnen seit Anfang Dezember hier. An Weihnachten hat es uns dann erstmals getroffen", erinnert sich Patrick Schönberg [Name geändert, Anm. d. Red.], als er TAG24 die Keller zeigt, in die die Täter bereits eingedrungen sind.

Schönberg und seine Partnerin gehören zu den Neuankömmlingen in dem Mehrfamilienhaus an der Ecke Chopinstraße/Reudnitzer Straße. Zu beachten dabei: Erst im Oktober vergangenen Jahres sind die ersten Mieter in den schicken Neubau eingezogen. Seitdem wurden der Polizei bereits sieben Einbrüche in das Gebäude gemeldet, wie Behördensprecher Tom Erik Richter gegenüber TAG24 mitteilte. "Die Einbrüche fanden in den Monaten Oktober, November und Dezember statt."

Wie in Lindenthal drangen die Täter auch in der Chopinstraße in den Keller ein, brachen dort offenbar gewaltsam die Abteiltüren auf und entwendeten verschiedenste Wertsachen. Weil sich darunter auch Kunstgegenstände befanden, soll sich der Schaden bereits auf mehr als 70.000 Euro belaufen.

Wie in Lindenthal spricht auch Patrick Schönberg von Angst unter den Mietern. Zwar sollen er und seine Nachbarn sich bislang noch nicht bewaffnet haben. "Über Pfefferspray und Schlagstock wird aber bereits diskutiert!"

Patrick Schönberg (Name von der Redaktion geändert) an einem der Kellerabteile, in die die Täter eingedrungen sind. Die Aluminiumverkleidung rissen sie einfach aus ihrer Halterung.

Höchste Mietpreise in Vonovias Leipzig-Portfolio

Auch die Schlösser waren vor ihnen nicht sicher.

Die Anwohner fühlen sich von Vonovia alleingelassen. Sicherheitsmängel wie kaputte Obertürschließer an den Eingangstüren seien bereits gemeldet worden. Die Reparatur lasse jedoch auf sich warten.

"Die Obertürschließer sind in Reparatur. Aber wenn Türen offen stehen, dann hat jemand sie schlicht offen gelassen", erklärte Vonovia-Pressesprecher Matthias Wulff auf Anfrage von TAG24.

Besonders ärgerlich für die Mieter: Für den Neubau soll Vonovia die höchsten Mietpreise seines gesamten Portfolios in Leipzig aufrufen. So berichtet auch die "Leipziger Volkszeitung" in einem Artikel vom November vergangenen Jahres von Rekordmieten für Deutschlands größten Immobilienkonzern.

Schönberg zufolge soll bei der Besichtigung extra auf die Sicherheitsvorkehrungen im Gebäude hingewiesen worden sein. Vonovia widerspricht dem jedoch. "Wir haben nicht eigens mit Sicherheitsausstattung geworben, sondern im Exposé wie üblich alle Ausstattungsmerkmale aufgelistet. Der Hinweis auf Videoüberwachung ist ebenso Standard und schon aus datenschutzrechtlichen Gründen vorgeschrieben", so Matthias Wulff.

Vor Ort wurde TAG24 auf weitere Sicherheitsmängel hingewiesen. So lag dieser Obertürschließer kaputt neben der Eingangstür. Schönberg zufolge stehen die Türen immer wieder offen.

Der Sprecher erklärte, dass weitere Sicherheitsmaßnahmen in Vorbereitung seien. Seit Anfang des Jahres seien laut Vonovia keine weiteren Einbrüche mehr zu beklagen gewesen. "Wir hoffen, dass sich die Sicherheitssituation nach der schwierigen Anfangsphase nun wieder beruhigt hat und unsere Mieterinnen und Mieter in Ruhe das Wohnen im Mühlenquartier genießen können."

