Bereits über 70.000 Euro Schaden: Sächsischer Rekordmieten-Neubau immer wieder Ziel von Einbrechern

Leipzig - Neuer Einbruchs-Ärger in Leipzig ! Nach dem Bericht über die Einbruchsserie in Lindenthal haben sich weitere Vonovia-Mieter bei TAG24 gemeldet, die ebenfalls Opfer von Diebstählen wurden. Betroffen diesmal: ein Neubau im Zentrum-Ost. Siebenmal wurde dort bereits eingebrochen. Wie in Lindenthal sind die Mieter gerade erst eingezogen.

Erst im Oktober sind die ersten Mieter in den Vonovia-Neubau an der Ecke Chopinstraße und Reudnitzer Straße eingezogen. Siebenmal wurde seitdem bereits bei ihnen eingebrochen! © EHL Media/Erik-Holm Langhof

"Wir wohnen seit Anfang Dezember hier. An Weihnachten hat es uns dann erstmals getroffen", erinnert sich Patrick Schönberg [Name geändert, Anm. d. Red.], als er TAG24 die Keller zeigt, in die die Täter bereits eingedrungen sind.

Schönberg und seine Partnerin gehören zu den Neuankömmlingen in dem Mehrfamilienhaus an der Ecke Chopinstraße/Reudnitzer Straße. Zu beachten dabei: Erst im Oktober vergangenen Jahres sind die ersten Mieter in den schicken Neubau eingezogen. Seitdem wurden der Polizei bereits sieben Einbrüche in das Gebäude gemeldet, wie Behördensprecher Tom Erik Richter gegenüber TAG24 mitteilte. "Die Einbrüche fanden in den Monaten Oktober, November und Dezember statt."

Wie in Lindenthal drangen die Täter auch in der Chopinstraße in den Keller ein, brachen dort offenbar gewaltsam die Abteiltüren auf und entwendeten verschiedenste Wertsachen. Weil sich darunter auch Kunstgegenstände befanden, soll sich der Schaden bereits auf mehr als 70.000 Euro belaufen.

Wie in Lindenthal spricht auch Patrick Schönberg von Angst unter den Mietern. Zwar sollen er und seine Nachbarn sich bislang noch nicht bewaffnet haben. "Über Pfefferspray und Schlagstock wird aber bereits diskutiert!"