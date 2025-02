Plötzlich nehmen sie Mann in den Schwitzkasten - Räuber-Quartett schlägt im Leipziger Osten zu

Leipzig - Nichts ahnend lehnte ein Mann im Leipziger Osten an seinem Wagen, als er von Unbekannten nach Feuer gefragt wurde. Wenige Minuten später war er seine Wertsachen los.

In diesem Wohngebiet schlugen die Räuber zu, raubten einen Mann (39) aus. (Archivbild) © Frank Schmidt

Der Vorfall ereignete sich bereits am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr in der Schönefelder Allee im Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach habe sich der 39-Jährige an seinem auf Höhe der Hausnummer 12 abgestellten Wagen aufgehalten, als eine vierköpfige Gruppe ihn ansprach und nach Feuer fragte.

Der Mann kam der Bitte nach, übergab ein Feuerzeug. Plötzlich sei er aber in den Schwitzkasten genommen und geschlagen worden.

"Zwei der vier Täter durchsuchten anschließend das Fahrzeug und stahlen einen Rucksack" - und mit ihm eine Geldbörse, ein Tablet und eine Armbanduhr, so Sprecherin Susanne Lübcke.

Der Schaden war beträchtlich: Alles zusammen hatte einen Wert von 5000 Euro.