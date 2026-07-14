Polizei bittet um Hinweise: Herrenrad-Räuber bedroht Ladenbesitzer mit Waffe und erbeutet Tausende Euro

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Am Montagabend soll ein Unbekannter einen griechischen Biomarkt an der Hohen Straße in Leipzig überfallen und dabei mehrere Tausend Euro erbeutet haben.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Raubüberfall mitten im Leipziger Zentrum! Am Montagabend soll ein Unbekannter einen griechischen Biomarkt an der Hohen Straße im Zentrum-Süd überfallen und dabei mehrere Tausend Euro erbeutet haben. Die Polizei ermittelt und bittet dabei um Hinweise.

Ein Biomarkt an der Hohen Straße im Leipziger Zentrum-Süd ist am Montag Schauplatz eines Raubüberfalls geworden.
Ein Biomarkt an der Hohen Straße im Leipziger Zentrum-Süd ist am Montag Schauplatz eines Raubüberfalls geworden.

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, soll der Täter das Geschäft gegen 19.20 Uhr betreten und den Ladenbesitzer anschließend mit einer Waffe bedroht haben. Daraufhin habe er die Herausgabe von Bargeld gefordert.

Der Unbekannte habe dieses schließlich selbst entnommen. Dann habe er den Biomarkt verlassen und sei in Richtung des Leipziger Uniklinikums geflüchtet.

Der Ladenbesitzer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Täter konnte jedoch eine erhebliche Summe erbeuten: Circa 3000 Euro soll er laut Polizei gestohlen haben.

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Die Kriminalpolizei ermittelt inzwischen wegen eines Raubüberfalls und bittet dabei um Hilfe. Dazu wurde auch eine Beschreibung des Tatverdächtigen herausgegeben:

  • Circa 25 Jahre alt
  • Etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß
  • Normale Statur
  • Trug eine Jacke mit schwarz-grauem Muster und Kapuze, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe sowie schwarze Handschuhe
  • War mit einem schwarzen Herrenrad unterwegs, kein E-Bike
Die Polizei ermittelt und bittet dabei um Hinweise.
Die Polizei ermittelt und bittet dabei um Hinweise.
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Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Leipziger Kriminalpolizei unter Tel. 0341/96646666 entgegen.

Titelfoto: privat

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