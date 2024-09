Polizei schnappt Keller-Dieb: Zeugen wunderten sich über auffällige Menge an Fahrrädern

Leipzig - Im August und September kam es im Leipziger Stadtteil Lößnig wiederholt zu Diebstählen aus Kellern. Dank eines Hinweises gelang es der Polizei , den Täter am Mittwoch zu fassen.

Nachdem sich Diebstähle aus Kellern gehäuft hatten, erhielt die Polizei in dieser Woche den Hinweis, dass in einem Fahrradkeller auffällig viele Fahrräder stehen würden. (Symbolbild) © 123RF/thegodam

Wie die Polizei bekannt gab, sei die Behörde in den vergangenen Wochen wiederholt wegen Einbrüchen im Bereich des Nibelungenrings in Lößnig alarmiert worden.

Immer wieder habe man Dinge des täglichen Bedarfs, Werkzeuge, Fahrräder und E-Bikes gestohlen.

In dieser Woche erhielten die Einsatzkräfte schließlich den Hinweis, dass sich in einem Fahrradkeller in der Gersterstraße auffällig viele Fahrräder befinden würden.

Vor Ort stießen die Beamten auf mehrere Fahrräder, E-Bikes und einen Fahrradanhänger, die keinem der Anwohner zugeordnet werden konnten und teilweise zur Fahndung ausgeschrieben waren.