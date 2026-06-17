Mann schießt mit Eisenkugeln von Balkon und bedroht Polizei mit Schwert

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Wahren kamen am Montagabend Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Ein Mann fuhr schwere Geschütze auf.

Der Bereich wurde abgesperrt. © Silvio Bürger

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann bestätigte, wurde die Leitstelle gegen 20.14 Uhr über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn in einem Haus in der Hopfenbergstraße informiert.

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, soll ein Mann von seinem Balkon aus zunächst mit einer Zwille Eisenkugeln verschossen haben. Beim Eintreffen der Polizei habe er die Einsatzkräfte dann mit einem Schwert bedroht, hieß es.



Polizeisprecher Engelmann bestätigte auf Nachfrage, dass der 48-jährige Deutsche sich aggressiv verhalten und im Besitz eines "gefährlichen Gegenstandes" gewesen sei. Die eingesetzten Beamten hätten daher das SEK nachgefordert.