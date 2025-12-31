Polizeieinsatz im Leipziger Osten: Eisenbahnstraße gesperrt

Leipzig - Polizeieinsatz an Silvester auf der Eisenbahnstraße im Leipziger Osten!

Polizeikräfte standen vor einem Imbiss auf der Eisenbahnstraße, die zeitweise gesperrt war. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehrere Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren am Mittwochnachmittag auf der Eisenbahnstraße im Einsatz.

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter auf Nachfrage von TAG24 erklärte, lief der Einsatz seit circa 14.45 Uhr.

Möglicherweise habe es dort eine Art Auseinandersetzung gegeben, sagte er. Details lägen dazu aber noch nicht vor, die Ermittlungen vor Ort laufen.

Nach TAG24-Informationen soll eine Person verletzt worden sein.

Die Eisenbahnstraße musste zwischen Hermann-Liebmann-Straße und Elisabethstraße vorübergehend voll gesperrt werden.