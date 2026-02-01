Pyrotechnik explodiert in Wohnung: Teenager schwer verletzt

Leipzig - Ein Jugendlicher ist am Samstagnachmittag bei einer Explosion im Leipziger Stadtteil Schleußig schwer verletzt worden.

Der 15-Jährige wurde im Krankenhaus sofort operiert. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

"Der 15-Jährige befand sich in der Wohnung eines Bekannten, als er mit der noch nicht genau bekannten Pyrotechnik hantierte", teilte Polizeisprecher Chris Graupner am Sonntag mit.

Kurz darauf sei die Ladung in seiner Hand explodiert.

Der schwer verletzte Jugendliche wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und musste dort sofort operiert werden.