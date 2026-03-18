Raub in Leipziger 24/7-Späti: Automaten-König "war nach eineinhalb Minuten da!"
Leipzig - Zwei Jahre betreibt Bernd Klug (57) einen Automaten-Kiosk im Leipziger Zentrum und plant die Eröffnung weiterer Shops. Nun aber hat er einen Räuber auf frischer Tat ertappt und hofft, dass er identifiziert werden kann.
"Der kam rein, hat es an mehreren Automaten versucht und einen aufgeknackt", berichtet "Ellis 24/7"-Inhaber Bernd Klug im Gespräch mit TAG24. "Da ist die Alarmanlage bei mir losgegangen und ich war nach eineinhalb Minuten da."
Der von der schnellen Reaktion überrumpelte Räuber, der unmaskiert und mit über den Kopf gezogener Kapuzenjacke bekleidet war, wird am frühen Samstagmorgen gegen 6.25 Uhr von Klug weggestoßen. Als es zur Rangelei kommt, hat der Räuber seine nur rund 120 Euro hohe Beute schon eingesteckt.
Weil der auf 50 bis 55 Jahre alt geschätzte Mann plötzlich einen nicht definierbaren Gegenstand aus der Tasche zieht, lässt der Betreiber von ihm ab. "Ich wusste nicht, ob es ein Messer ist. Mir war es nicht wert, wegen ein paar Euro eventuell einen Messerstich abzukriegen."
Der Täter rennt aus dem an der Haltestelle Gottschedstraße gelegenen Laden in Richtung Innenstadt/Goerdelerring davon. Bernd Klug bleibt unverletzt und ist froh, dass der Schaden nicht größer ist, weil die Kassen täglich geleert werden.
Das ramponierte Schloss hat er mittlerweile ausgetauscht und weitere Vorkehrungen in dem alarmgesicherten und mit rund 20 Kameras ausgestattetem Laden getroffen.
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Raub in Leipziger Automaten-Kiosk: Ausschnitte der Überwachungskamera von der Tat
Täterbeschreibung nach Raub auf Automaten-Späti
Die unmittelbar alarmierte Polizei, die den Täter am Samstagmorgen im Nahbereich nicht mehr finden konnte, ermittelt nun wegen Raubes gegen den Mann. Dieser konnte von Klug, auch nach Ansicht der Überwachungskamera-Aufnahmen, wie folgt beschrieben werden:
zwischen 50 bis 55 Jahre alt
etwa 1,75 Meter groß
Kleidung: blaue Jacke, Kapuze mit roten Rand, helle Hose, schwarze Schuhe
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder dem Räuber bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666.
Bernd Klug wird voraussichtlich Mitte April seinen zweiten Automaten-Kiosk an der Ecke Georg-Schumann-/Lindenthaler Straße eröffnen. Und auch weitere sind bereits in Planung. Das wird auch der Räuber nicht verhindern können.
Titelfoto: Bildmontage: privat ; TAG24