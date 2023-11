Reifen zerstochen, Lack zerkratzt: Mehrere Autos bei Leipzig im Fokus von Vandalen

Nur wenige Tage später und wenige Meter weiter wurden drei Autos im Bereich der Motorhaube, der Fahrerseite und im Heckbereich beschädigt. Hier entstanden Sachschäden in Höhe von knapp 5000 Euro.

Bei einem auf dem Parkplatz abgestellten Subaru wurden alle vier Reifen zerstochen, der Lack zerkratzt und der Heckscheibenwischer abgebrochen. Hier entstand Sachschaden in Höhe von knapp 5000 Euro.

Nach Angaben der Leipziger Polizeidirektion ereigneten sich die Vorfälle im Zeitraum zwischen dem 10. und 21. November auf einem öffentlichen Parkplatz an der Bahnhaltestelle Böhlen und in der Bohlender Straße.

Wer zwischen dem 10. und 21. November Beobachtungen im genannten Bereich in Böhlen gemacht hat oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, soll sich beim Polizeirevier Borna in der Grimmaer Straße 1a in 04552 Borna oder telefonisch unter der 034332440 melden.