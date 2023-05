Rentner von Teichbau-Firma abgezockt und bedroht: "Wollten ihre Hunde loslassen!"

Die vier Männer begannen mit den Umbauarbeiten, setzten die Fische in eine Badewanne, entfernten das Wasser und die Folie aus dem Teich und modellierten diesen um.

Der Vorfall ereignete sich im August 2022 in Knautkleeberg bei Leipzig. Rentner Rolf Reiher wollte den Teich in seinem Garten vergrößern, um seinen Fischen mehr Platz zu geben.

Der Rentner alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen laufen noch. © dpa/Boris Roessler

Nachdem alles augenscheinlich erledigt war, legte Firmenchef Marek Rolf Reiher die Rechnung vor.

"Mein Gedanke war: Das kann nicht wahr sein. Über 11.000 Euro haben sie verlangt, da war mir klar, dass das eine Schwindelbande ist", erinnerte sich der Teichbesitzer.

Als er dem Chef versuchte zu erklären, dass er das Geld nicht werde zahlen können, wurde dieser wütend. Mit 4000 Euro wollte sich Marek nicht zufriedengeben, begann den Rentner zu bedrohen und zu erpressen. "Er sagt, wenn ich nicht zahle, werden sie ihre Hunde holen und meinen Garten zerstören", so Rolf Reiher mit Grauen.

Zusammen mit dem Firmenchef fuhr der Rentner in die Stadt und übergab ihm aus Angst insgesamt 6000 Euro. Aus Scham wandte er sich erst knapp zwei Monate später an die Polizei. Mit Stand vom Frühjahr 2023 hat die Behörde zwar die Ermittlungen aufgenommen, zu einem Ergebnis kam es jedoch noch nicht.

So alarmierte Rolf Reiher "Voss & Partner", die sich sogleich auf die Suche nach der Firma Marek in Leipzig machten. Anstelle der Adresse, die auf dem Flyer aus der Tageszeitung angegeben war, fand sich keine Firma - auch weitere Flyer wiesen Scheinadressen aus, die es zwar gab, an denen aber keinerlei Landschaftsbau-Firmen zu finden waren.

Unter einer angegebenen Telefonnummer konnte das Team von "Voss & Team" dann doch jemanden erreichen - wie die Journalisten "Marek" und seinen Komplizen eine Falle stellten, seht Ihr in der MDR-Mediathek.