Rot-Weiß-Erfurt-Fan in Leipzig verletzt: Angreifer bewerfen ihn mit der Einrichtung!

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sollen Anhänger der BSG Chemie Leipzig am Samstagnachmittag einen Fan (23) des FC Rot-Weiß Erfurt in einem Imbiss am Stannebeinplatz angegriffen haben.

Der 23-Jährige hatte sich dort gegen 16.30 Uhr mit seiner Freundin aufgehalten, als plötzlich die vier Chemie-Fans auftauchten und anfingen, ihn zu beleidigen.

Damit jedoch nicht genug, denn als Nächstes machten sie sich über die Einrichtung des Lokals her und bewarfen damit ihr Opfer.

Der 23-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei benötigte er jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung.

Als die Behörde schließlich informiert wurde, flüchteten die Angreifer in Richtung der Waldbaurstraße.