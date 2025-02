Security erwischt 46-Jährige beim Zündeln: Ist sie der Feuerteufel der Stuttgarter Allee?

Leipzig - Immer wieder kommt es in einem Leipziger Hochhaus seit Anfang des Jahres zu Fällen von Brandstiftung . Die zuständige Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) engagierte einen Sicherheitsdienst, um für Ruhe zu sorgen. Dieser könnte nun den Durchbruch gebracht haben.

Feuerwehr und Polizei Ende Januar in dem Gebäude, in dem es seit Wochen immer wieder zu Brandstiftungen kommt. Nun hat die Polizei eine Tatverdächtige (46) in dem Wohnhaus festgenommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Denn wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erwischte Montagnacht ein Mitarbeiter (21) der Security eine 46-Jährige, als sie in dem Haus zündelte.

Gegen 21.55 Uhr wurde der 21-Jährige plötzlich Zeuge, wie die Frau aus einer Wohnung heraus Papier anzündete und in den Hausflur warf.

Der Mitarbeiter alarmierte die Polizei, welche die Frau kurz darauf in der Wohnung feststellte. In der Zwischenzeit hatte das Sicherheitspersonal den Brand bereits gelöscht und Schlimmeres verhindert. Lediglich der Bodenbelag wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

"Personen kamen nicht zu Schaden", erklärte Polizeisprecherin Josephin Sader am Dienstag. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Die Polizei durchsuchte anschließend die Wohnung und nahm die Personalien der Frau auf. Die Leipziger Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen.