SEK-Einsatz im Leipziger Osten: Mann in Fachkrankenhaus gebracht

Leipzig - Schwer bewaffnet und in vollen Rüstungen rückte am Mittwochmorgen eine Einheit des Sondereinsatzkommandos (SEK) im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf an!

Kräfte des SEK bei ihren Vorbereitungen. Im Leipziger Osten läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Spezialkräfte hatten sich mit ihren Fahrzeugen entlang der Dornberger Straße, direkt vor einem Mehrfamilienhaus positioniert. Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, wie sich die Männer offenbar auf ihren Einsatz vorbereiteten, Schutzwesten und andere Ausrüstung anlegten.

Was in dem Haus vor sich ging, war zunächst unklar. Polizeisprecher Michael Schwerinsky konnte gegenüber TAG24 lediglich mitteilen, dass es um einen Mann gehe, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich in einer der Wohnungen aufhielt. "Wir haben gegen 7.40 Uhr davon erfahren", so der Sprecher.

Auch Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie weitere Beamte der Polizei waren vor Ort.

Das SEK verschaffte sich schließlich Zugang zu der Wohnung und traf dort den Mann an. "Er musste nicht überwältigt werden, wurde nicht verletzt", sagte Polizeisprecher Chris Graupner am Nachmittag.