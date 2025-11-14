Sexuelle Abgründe vor Gericht: Was trieb der DHL-Manager nachts am Badestrand?

Leipzig - In der Familie war er der liebende Ehemann und Vater, auf der Arbeit der strenge Vorgesetzte. Doch offenbar stecken in dem aktuell am Landgericht Leipzig als Serienvergewaltiger angeklagten DHL-Manager Marcus L. (33) wie bei "Dr. Jekyll und Mr. Hyde" zwei Persönlichkeiten. Am Verhandlungstag (Donnerstag) offenbarten sich Abgründe.

Nach der Serie sexueller Übergriffe patrouillierte die Polizei im Leipziger Rosental. © Alexander Bischoff

Der Prozesstag begann mit einem langen Rechtsgespräch, bei dem die Verteidigung von Marcus L. hinter geschlossenen Türen ausloten wollte, wie sich ein Geständnis auf die Strafe auswirken würde. Eine Absprache sei dabei nicht zustande gekommen, erklärte die Vorsitzende Richterin Katrin Seidel anschließend.

Der Grund: Anwalt Martin Radowsky hatte für seinen Mandanten geständige Einlassungen zu sechs der sieben Anklagepunkte angekündigt.

Nur zum schwersten Vorwurf - der brutalen Vergewaltigung einer Joggerin (69) am 31. August 2017 im Leipziger Rosental, bei der er der Rentnerin lebensgefährliche Verletzungen zufügt haben soll (TAG24 berichtete), will er schweigen.

Das Gericht solle stattdessen seine bei der Polizei gemachten Aussagen verwerten, so der Anwalt.

Dort hatte Marcus L. erklärt, der Frau beim Joggen an den Po gefasst zu haben. Als diese sich gewehrt habe, hätte er die Kontrolle verloren und zugeschlagen. Eine Vergewaltigung der Seniorin bestritt er vehement. Die Staatsanwaltschaft hält diese Schilderung für unglaubwürdig.