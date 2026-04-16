Sie fanden Drogen und Waffen bei ihm: Polizei nimmt Dealer fest
Wurzen - Bei einer Durchsuchung am Dienstag in Wurzen bei Leipzig hat die Polizei einen bereits vorbestraften, mutmaßlichen Drogendealer festgenommen.
Wie die Behörde mitteilte, seien dem Einsatz umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Bei diesen habe sich der Verdacht des unerlaubten Drogenhandels gegen den Mann erhärtet.
Am Dienstagvormittag statteten die Ermittler dem 41-Jährigen dann einen Besuch ab.
Bei der Durchsuchung sollen die Beamten mehr als 140 Gramm Cannabis, nahezu 100 Gramm Methamphetamin und fast 200 Gramm Liquid Ecstasy sichergestellt haben - hinzu kamen teilweise verbotene Hieb- und Stichwaffen.
"Aufgrund der Menge sowie der Vorstrafen des 41-Jährigen ordnete die Staatsanwaltschaft Leipzig die vorläufige Festnahme aufgrund von Wiederholungsgefahr an", erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter.
Der mutmaßliche Drogendealer befindet sich inzwischen hinter Gittern. Die Ermittlungen wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln dauern an.
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