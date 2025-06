Sie schlugen mit Reizgas zu: Polizei sucht Zeugen nach Raub an Leipziger Tram-Haltestelle

Alles in Kürze

An der Haltestalle Emmausstraße in Leipzig-Sellerhausen ist es am Samstagmorgen zu einer Raubstraftat gekommen. © Anke Brod

Als ein 37-Jähriger am Samstagmorgen mit der Linie 7 in stadtauswärtige Richtung fuhr, wurde er von zwei Unbekannten angesprochen und in ein Gespräch verwickelt.

Gegen 5 Uhr stiegen sie gemeinsam an der Haltestelle Emmausstraße aus der Bahn, woraufhin sich einer der beiden Männer entfernte.

Dann kam es zu der Attacke: Der zweite Unbekannte forderte von dem 37-Jährigen plötzlich Geld! Damit nicht genug, setzte er auch noch Reizgas gegen sein Opfer ein.

Nachdem er den 37-Jährigen getroffen hatte, entriss der Täter ihm die Umhängetasche, in der sich mehrere Hundert Euro Bargeld sowie andere Gegenstände befanden.

Der 37-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.