SUVs und Sportwagen verschwunden: Ist eine Autoknacker-Bande in Leipzig unterwegs?

Leipzig - Treibt in Leipzig eine Autoknacker-Bande ihr Unwesen? Zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag wurden allein im Westen der Stadt drei Fahrzeuge im Wert von insgesamt fast 150.000 Euro geklaut.

Unter anderem wurde in einem Wohngebiet in Grünau ein Auto geklaut. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Vermutlich in der Nacht auf Freitag traf es den Besitzer eines Ford Kuga, der in der Saturnstraße im Stadtteil Grünau-Nord abgestellt war, so Polizeisprecherin Rebecca Leede am Sonntag.

Die unbekannten Autodiebe sollen zwischen Donnerstag 20 Uhr und Freitagmorgen 4.45 Uhr zugeschlagen haben. Der graue SUV mit dem amtlichen Kennzeichen L-KU 600 sei 2023 erstmals zugelassen worden und habe einen Wert von rund 36.000 Euro.

Nicht weit entfernt in der Triftstraße in Miltitz traf es vermutlich in derselben Nacht zwischen 18 und 8.45 Uhr einen weiteren Autobesitzer - ihm wurde ein roter Toyota RAV 4 geklaut.

"Das Fahrzeug trug die amtlichen Kennzeichen L-NM 1624 und wurde im Mai 2019 erstmals zugelassen", so Leede. Stehlwert: circa 30.000 Euro.

Zu guter Letzt wurde auch noch ein Sportwagen im Wert von 80.000 Euro gestohlen. Der schon 2002 zugelassene weiße Mitsubishi Lancer Evolution 6 mit dem Kennzeichen L-CP 99 stand in der Heinrich-Heine-Straße in Böhlitz-Ehrenberg, die Täter schlugen vermutlich zwischen Freitagabend 19.30 Uhr und Samstag 10.15 Uhr zu.