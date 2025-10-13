Mieter überraschen Einbrecher in ihrer Wohnung: Plötzlich fallen Schüsse
Leipzig - Die Mieter einer Wohnung im Leipziger Osten dürften den Schreck ihres Lebens bekommen haben, als sie am Samstagmorgen plötzlich einem Einbrecher gegenüberstanden und dieser sogar Schüsse aus einer Waffe abfeuerte.
Der Unbekannte war am frühen Morgen über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Neustädter Markt im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld eingedrungen.
Sein Ziel: elektronische Geräte und Wertsachen klauen.
Gegen 7.10 Uhr wurde der Mann laut Polizei allerdings von den Bewohnern überrascht - daraufhin trat er die Flucht durch ein Fenster an.
"Der 49-jährige Mieter folgte dem Einbrecher, der während seiner Flucht mit einer Schreckschusswaffe mehrfach schoss", so Sprecherin Sandra Freitag. Der Dieb konnte unerkannt entkommen.
Insgesamt sei ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.
Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas gesehen?
Die Kripo sicherte Spuren und ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls in Verbindung mit einem räuberischen Diebstahl. Mit folgender Täterbeschreibung suchen nach die Beamten nach Zeugen:
- circa 1,65 bis 1,70 Meter groß
- schlanke Statur
- war komplett schwarz gekleidet, trug Steppjacke und Basecap, außerdem eine Maske im Gesicht
Habt Ihr Hinweise zur Tat oder dem Täter? Dann meldet Euch bitte bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. 0341/96646666.
