Mieter überraschen Einbrecher in ihrer Wohnung: Plötzlich fallen Schüsse

Leipzig - Die Mieter einer Wohnung im Leipziger Osten dürften den Schreck ihres Lebens bekommen haben, als sie am Samstagmorgen plötzlich einem Einbrecher gegenüberstanden und dieser sogar Schüsse aus einer Waffe abfeuerte.

Ein Unbekannter brach am Samstagmorgen durch ein Fenster in eine Wohnung ein und wurde erwischt. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn

Der Unbekannte war am frühen Morgen über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Neustädter Markt im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld eingedrungen.

Sein Ziel: elektronische Geräte und Wertsachen klauen.

Gegen 7.10 Uhr wurde der Mann laut Polizei allerdings von den Bewohnern überrascht - daraufhin trat er die Flucht durch ein Fenster an.

"Der 49-jährige Mieter folgte dem Einbrecher, der während seiner Flucht mit einer Schreckschusswaffe mehrfach schoss", so Sprecherin Sandra Freitag. Der Dieb konnte unerkannt entkommen.

Insgesamt sei ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.