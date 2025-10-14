Täubchenthal: Fenster eingeschlagen und übelriechende Flüssigkeit verschüttet

Leipzig - Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag Fenster des Täubchenthals in Leipzig Plagwitz beschädigt und eine übel riechende Flüssigkeit eingeleitet.

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter am Dienstag mitteilte, schlugen die Täter zwischen 6 Uhr am Sonntag und 4 Uhr am Montag zu.

Zeugen bemerkten den Schaden in den frühen Morgenstunden und alarmierten die Polizei.

Die Beamten schätzen den am Fenster entstandenen Schaden auf knapp 120 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

