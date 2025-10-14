Ticket-Kontrolle eskaliert: Begleitung von gesuchtem Mann attackiert Polizisten

Halle (Saale) - Zwei Zugreisende haben sich am Montag in einer S-Bahn geweigert, ihre Tickets vorzuzeigen. Die hinzugezogene Bundespolizei stellte am Hauptbahnhof Halle (Saale) fest, dass gegen den älteren der beiden ein Haftbefehl vorlag. Auf dem Weg zur Wache wurde der jüngere Mann handgreiflich, woraufhin die Situation eskalierte.

Die Bahn-Mitarbeiter zogen die Bundespolizei hinzu. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mitteilte, erhielten die Beamten gegen 9.25 Uhr die Meldung, dass sich zwei männliche Reisende in einer S-Bahn weigern, ihr Ticket vorzuzeigen.

Beim Eintreffen des Zuges am Hauptbahnhof kontrollierten Einsatzkräfte die beiden Personen. Sowohl der 29-Jährige als auch sein 18-jähriger Begleiter zeigten den Polizisten jeweils ein gültiges Deutschlandticket und ein Ausweisdokument.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten jedoch fest, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig nach dem 29-jährigen Russen sucht. Das Amtsgericht Borna hat diesen im Juni vergangenen Jahres wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 400 Euro beziehungsweise 50 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.

Der 29-Jährige hatte bisher jedoch weder seine Schulden beglichen noch hatte er seine Strafe angetreten. Woraufhin die Staatsanwaltschaft Leipzig im August Haftbefehl erlassen hatte.