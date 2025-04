Tour endet an Bordstein: 20-Jähriger liefert sich kilometerweite Verfolungsjagd mit der Polizei

Leipzig - Szenen wie aus einem Kinofilm spielten sich am Donnerstagabend im Leipziger Osten und Nordosten ab: Nachdem er sich einen Mercedes CLA "geborgt" hatte, lieferte sich ein 20-Jähriger eine kilometerweite Verfolgungsjagd mit der Polizei . Die Tour endete an einer Bordsteinkante - und mit einer kaputten Nobelkarosse.

In dieser Kurve endete schließlich die Verfolgungsjagd. Über eine Strecke von acht Kilometern hatte der 20-Jährige versucht, die Polizei abzuschütteln. © Anke Brod

Eine Streife des Polizeireviers Leipzig-Zentrum hatte den Marokkaner gegen 22 Uhr im Bereich des Ostplatzes aufgrund seiner auffälligen Fahrweise bemerkt und eine Verkehrskontrolle durchführen wollen.

Der 20-Jährige zeigte zunächst jedoch keine Reaktion auf die Anhaltesignale des Streifenwagens. Dann beschleunigte er plötzlich und versuchte zu fliehen.

Die Beamten klemmten sich jedoch an dessen Fersen, verfolgten den Mercedes durch Reudnitz-Thonberg und Stötteritz bis nach Mölkau. Der 20-Jährige soll währenddessen rücksichtslos und grob verkehrswidrig durch die Stadt gerast sein, rauschte in den Gegenverkehr, ignorierte rote Ampeln und fuhr in entgegengesetzte Richtung in eine Einbahnstraße.

Nach acht dramatischen Kilometern fand die Jagd schließlich ein abruptes Ende. In einer Rechtskurve auf der Engelsdorfer Straße brach der Mercedes aus, kollidierte mit der Bordsteinkante und beschädigte sich dabei so sehr die Achse, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war.