Tritt und Flaschenwurf ins Gesicht: 21-Jährige landet nach Hauptbahnhof-Streit im Knast

Leipzig - Am Dienstagabend musste die Polizei zum Leipziger Hauptbahnhof anrücken.

Am Dienstagabend musste die Leipziger Polizei am Hauptbahnhof aktiv werden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Nach Angaben der Bundespolizei gerieten zwei Personen am Bahnhof aneinander, woraufhin der Streit immer weiter eskalierte.

Die beteiligte 21-Jährige trat ihrem 46-jährigen Kontrahenten erst mit dem Fuß ins Gesicht, danach warf sie eine zersplitterte Glasflasche auf ihn.

Der Mann erlitt dadurch eine blutende Schnittwunde im Gesicht und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

"Die Beschuldigte, welche bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung trat, wurde noch am Tatort durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen", hieß es in der Mitteilung der Behörde.