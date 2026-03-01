18-Jähriger will Gruppe helfen, plötzlich muss die Polizei einschreiten!

Leipzig - Polizeibeamte der Messestadt waren Freitagnacht im Bereich der Essener Straße sowie Delitzscher Landstraße in Eutritzsch gefordert. Der Grund: Ein Diebstahl zum Nachteil eines 18-Jährigen.

Die Polizei konnte die diebische Gruppe noch in der Nähe des Tatorts stellen. (Symbolbild) © footoo/123rf

Der junge Mann wurde gegen 23.45 Uhr von einer Gruppe Rumänen angesprochen und um Hilfe gebeten: Sie wollten sein Handy nutzen, um ein Taxi zu rufen.

Als er sein Telefon zurückhaben wollte, gab es stattdessen Schläge!

Weit kam die Bande mit ihrer Beute jedoch nicht. Denn nachdem der 18-Jährige die Polizei alarmiert hatte, konnte diese das Quintett noch in der Nähe des Tatorts stellen.

Gegen die fünf Männer im Alter zwischen 23 und 50 Jahren wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.