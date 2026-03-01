Sie wollten Handys und Tablets klauen: Polizei erwischt Ladendiebe auf frischer Tat

Leipzig - Da ging das verbrecherische Treiben wohl nach hinten los! In Leipzig stoppten Polizeibeamte am Samstagmorgen ein Einbrecher-Trio, als dieses gerade einen Laden ausräumen wollte.

Die Polizei stellte die Einbrecher noch vor Ort und nahm einen von ihnen fest. Seine Komplizen flüchteten, indem sie ihre Beute zurückließen. (Symbolbild) © Montage: foottoo/123RF + dtatiana/123RF

Zwei Langfinger konnten flüchten. Einer ging den Gesetzeshütern jedoch ins Netz. Der 23-Jährige wurde auf Anordnung eines Staatsanwalts, der gerade Bereitschaft hatte, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zwar wieder entlassen. Gegen ihn und seine zwei Kumpanen wird inzwischen jedoch wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Weil der 23-Jährige während der Maßnahmen Widerstand leistete, muss er sich zudem auch deshalb verantworten.

Das Trio war am Samstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, in einen Laden an der Mockauer Straße in Mockau-Süd eingedrungen. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei nach hebelten sie dazu die Tür eines Nebeneingangs auf.

Die Täter stahlen Smartphones, Tablets und weitere Elektroartikel. Weit kamen sie damit jedoch nicht, denn alarmierte Polizeibeamte konnten sie noch vor Ort erwischen.