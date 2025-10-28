548
Unerlaubtes Glücksspiel! Polizei kommt Bar im Leipziger Norden auf die Schliche
Leipzig - In einem Lokal im Leipziger Norden wurde ein unerlaubter Glücksspielautomat gefunden.
Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Freitag hatte die Behörde am Montag einen entsprechenden Hinweis von einem Mitarbeiter der Landesdirektion erhalten.
Noch am selben Abend machten sich die Beamten auf den Weg in die Bar auf der Georg-Schumann-Straße, wo sie auch auf den Betreiber (41, russisch) trafen und ihn festnahmen.
Der Glücksspielautomat wurde beschlagnahmt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.
"Die Kriminalpolizei führt nun Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels", teilte die Sprecherin mit.
Titelfoto: EHL Media