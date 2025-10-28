Unerlaubtes Glücksspiel! Polizei kommt Bar im Leipziger Norden auf die Schliche

Leipzig - In einem Lokal im Leipziger Norden wurde ein unerlaubter Glücksspielautomat gefunden.

Die Polizei rückte am Montag zu einer Bar in der Georg-Schumann-Straße aus. © EHL Media

Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Freitag hatte die Behörde am Montag einen entsprechenden Hinweis von einem Mitarbeiter der Landesdirektion erhalten.

Noch am selben Abend machten sich die Beamten auf den Weg in die Bar auf der Georg-Schumann-Straße, wo sie auch auf den Betreiber (41, russisch) trafen und ihn festnahmen.

Der Glücksspielautomat wurde beschlagnahmt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.