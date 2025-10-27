Dreister Pedelec-Raub sorgt für Polizeieinsatz: 21-Jähriger landet im Knast
Delitzsch - Ein 21-jähriger mutmaßlicher Räuber konnte am Wochenende in Nordsachsen geschnappt werden.
Wie die Leipziger Polizeidirektion und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichteten, ging der Festnahme eine Raubstraftat in der Nacht auf Samstag voraus.
Demnach steht der Kosovare im Verdacht, gegen 3.45 Uhr in der Eilenburger Straße in Delitzsch einen 27-Jährigen ausgeraubt zu haben, welcher gerade damit beschäftigt war, Geld von einer Bank abzuheben. In einem unbeobachteten Moment schnappte sich der 21-Jährige das Pedelec des Mannes und fuhr davon.
"Der Geschädigte bekam den Diebstahl mit, brach seinen Abhebevorgang ab und verfolgte den Beschuldigten zu Fuß", hieß es in der Mitteilung. Bei der anschließenden tätlichen Auseinandersetzung konnte sich der Jüngere durchsetzen und sowohl mit dem Pedelec als auch mit der Geldbörse des Älteren fliehen.
Glücklicherweise konnten die alarmierten Beamten den jungen Mann noch in der Nähe des Tatorts aufgreifen. Eine Durchsuchung seines Rucksacks förderte nicht nur die persönlichen Dokumente des 27-Jährigen zutage, sondern auch mutmaßliche Drogen.
21-Jähriger in Delitzsch festgenommen
Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Gegenstände sichergestellt, die möglicherweise mit anderen Straftaten in Verbindung stehen könnten.
Der 21-Jährige, gegen den wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird, wurde noch am Wochenende ins Gefängnis gebracht.
Titelfoto: Stefan Sauer/dpa