Dreister Pedelec-Raub sorgt für Polizeieinsatz: 21-Jähriger landet im Knast

Delitzsch - Ein 21-jähriger mutmaßlicher Räuber konnte am Wochenende in Nordsachsen geschnappt werden.

Der 21-Jährige hatte es wohl auf das Pedelec seines Opfers abgesehen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Wie die Leipziger Polizeidirektion und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichteten, ging der Festnahme eine Raubstraftat in der Nacht auf Samstag voraus.

Demnach steht der Kosovare im Verdacht, gegen 3.45 Uhr in der Eilenburger Straße in Delitzsch einen 27-Jährigen ausgeraubt zu haben, welcher gerade damit beschäftigt war, Geld von einer Bank abzuheben. In einem unbeobachteten Moment schnappte sich der 21-Jährige das Pedelec des Mannes und fuhr davon.

"Der Geschädigte bekam den Diebstahl mit, brach seinen Abhebevorgang ab und verfolgte den Beschuldigten zu Fuß", hieß es in der Mitteilung. Bei der anschließenden tätlichen Auseinandersetzung konnte sich der Jüngere durchsetzen und sowohl mit dem Pedelec als auch mit der Geldbörse des Älteren fliehen.

Glücklicherweise konnten die alarmierten Beamten den jungen Mann noch in der Nähe des Tatorts aufgreifen. Eine Durchsuchung seines Rucksacks förderte nicht nur die persönlichen Dokumente des 27-Jährigen zutage, sondern auch mutmaßliche Drogen.