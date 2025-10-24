Versuchter Totschlag vor Leipziger Kiosk!

Leipzig - Bei einer Auseinandersetzung im Leipziger Stadtteil Schönefeld ist am Freitagabend der vergangenen Woche eine Person schwer verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchtem Totschlag aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Viele Personen sollen das Geschehen vor dem Kiosk am 17. Oktober wahrgenommen haben. Die Polizei bittet um Hinweise. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, ereignete sich der Vorfall am 17. Oktober gegen 21.30 Uhr in Höhe der Gorkistraße 76 vor dem "Kiosk 347".

"Nach bisherigen Zeugenaussagen war eine große Menschenmenge an der Auseinandersetzung beteiligt, wobei mindestens zwei Personen verletzt worden sind", so der Polizeisprecher. "Eine dieser Personen wurde so schwer verwundet, dass die Leipziger Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Leipzig die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen haben."

Laut Erkenntnissen der Polizei hätten sich zum Zeitpunkt der Tat viele Personen in der Nähe aufgehalten. Genau an diese Menschen richtet sich nun der Zeugenaufruf der Kripo.

Das LKA Sachsen hat gemeinsam mit der Polizeiinspektion Leipzig ein Hinweisportal eingerichtet. Potenzielle Zeugen werden gebeten, Hinweise, Fotos und auch Videos über das Portal hochzuladen. Die Polizei teilt mit, dass dies auch anonym möglich ist.