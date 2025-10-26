Zivilfahrzeug des Zolls steht lichterloh in Flammen

Unbekannte haben am Samstagabend ein Zivilfahrzeug des Hauptzollamtes Leipziger Stadtteil Eutritzsch in Brand gesteckt.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Unbekannte haben am Samstagabend auf dem Gelände des Hauptzollamtes im Leipziger Stadtteil Eutritzsch ein Zivilfahrzeug in Brand gesteckt.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus.
© LeipzigFireFighter

Wie Polizeisprecher Chris Graupner mitteilte, wurde der brennende VW ID.7 auf dem Parkplatz des Hauptzollamtes in der Hamburger Straße um 20.45 Uhr bemerkt.

Die Feuerwehr der Nordwache rückte aus und löschte das Fahrzeug, das durch die Flammen vollständig zerstört wurde.

Wie genau das Elektroauto in Brand geriert, ist derzeit unklar.

Die Kriminalpolizei vermutet nach ersten Erkenntnissen jedoch eine Brandstiftung.

Die Feuerwehrleute der Nordwache rückten aus und löschten das Fahrzeug.
© LeipzigFireFighter

"Spuren wurden am Ereignisort gesichert", so Polizeisprecher Graupner. Ein Brandursachenermittler sei hinzugezogen worden.

Titelfoto: LeipzigFireFighter

