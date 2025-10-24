Vor dem Opernball: Kritische Graffiti am Augustusplatz verteilt

Leipzig - Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei stellten am Donnerstagabend zwei Personen, die Graffiti mit Bezug zum Opernball am Augustusplatz sprühten. Bis jetzt konnten nicht alle Schriftzüge entfernt werden.

"Keine Oper für Täter" wurde unter anderem in unmittelbarer Nähe vom Leipziger Opernhaus gesprüht.

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Freitagmorgen mitteilte, beobachteten Zeugen gegen 21.55 Uhr, wie zwei Personen am Augustusplatz Graffiti sprühten. Sie alarmierten die Polizei.

Die Beamten konnten den 26-jährigen Mann und die 19-jährige Frau stellen und ihre Daten aufnehmen.

Sie sprühten unter anderem den Schriftzug "Keine Oper für Täter" an zwei Wände an den zentralen Platz. Vermutlich geht es dabei um Rammstein-Sänger Till Lindemann (62). Seine Teilnahme am Leipziger Opernball sorgte in den vergangenen Tagen für viel Kritik.

Für Samstag kündigten mehrere Bündnisse Demonstrationen an. Am Donnerstag sagte unter anderem Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD) ihre Teilnahme ab, um zur Deeskalation beizutragen.