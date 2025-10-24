Dreiste Ganoven sprengen in Leipzig Briefkästen: Wohin jetzt mit der Post?

Leipzig - Hier ein Briefkasten mit Wucht aus der Verankerung gerissen, dort einer komplett aufgesprengt. Was geht derzeit in den Leipziger Ortsteilen Holzhausen und Mölkau ab? "Sinnlos und erschreckend zugleich", empören sich Anwohner. TAG24 begab sich auf Spurensuche.

Mehrere Briefkästen wurden in den vergangenen Tagen im Leipziger Südosten gesprengt. © Bildmontage: Anke Brod

Bis dato unbekannte Vandalen hatten Anfang der Woche in Holzhausen an der Kärrnerstraße sowie in Mölkau an der Ecke Gottschalk-/Albrechtshainer Straße mit brachialer Gewalt Postbriefkästen gesprengt und diese augenscheinlich geplündert.

Von Briefen und Co. fehlt bislang jede Spur. Das Mölkauer Exemplar ziert stattdessen nun ein rot-weißes Polizeiband, der Postkasten in Holzhausen lag zumindest bis Mittwoch klaffend leer im Gebüsch an der Busschleife Sophienhöhe.

Witterten die skrupellosen Diebe in den Kuverts wertvolle Inhalte oder Banknoten? Beide Tatorte liegen keine drei Kilometer voneinander entfernt.

"Hat jemand eine Ahnung, warum und wer in letzter Zeit in frühmorgendlichen Stunden immer schießt?", hatte eine Mölkauerin über Social Media besorgt in die Runde gefragt.



Eine Userin ergänzte, es sei so laut wie eine Explosion gewesen. Eine weitere mutmaßte, es könnten Jugendliche gewesen sein, die dort gegen 5 Uhr den Postkasten sprengten. Die Anwohner riefen die Polizei herbei.