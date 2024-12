Von Toiletten-Kuchen bis Affen-Entführung: Leipzigs kurioseste Krimi-Fälle 2024

Leipzig - Pleiten, Pech und Pannen - die gibt es auch bei Gaunern und Ganoven! Das Jahr neigt sich dem Ende zu und in Leipzig ist es wieder zu wirklich kuriosen Taten gekommen. TAG24 hat eine Auswahl von besonders skurrilen Krimi-Fällen für Euch zusammengestellt.

Eine Überwachungskamera nahm die Tiramisu-Diebin auf. © xcitepress

Du bist nicht du, wenn du hungrig bist

Einbrüche rund um diverse Leckereien standen dieses Jahr irgendwie ganz hoch im Kurs! So wurde eine Pizzeria an der Zweinaundorfer Straße im Februar zum Ziel von Käse-Dieben. Ihre Beute: 15 Kilo Mozzarella! Nein, Mäuse hatten ihre Finger hier nicht mit im Spiel - was die Täter aber mit der großen Menge des verderblichen Lebensmittels vorhatten, bleibt ungewiss ...

Nicht weniger merkwürdig: Im April suchten Langfinger eine Gaststätte am Thomaskirchhof heim, klauten ein Tablet, Handys sowie Schnaps - und legten mehrere Kuchen aus der Küche in der Toilette ab! Dadurch war das Gebäck natürlich hin.

Wieder ein italienisches Restaurant traf es dann im September. Eindringlinge nahmen neben Geld und einem Handy auch ein Dessert aus dem "Dolce Far Niente" mit: hausgemachtes Tiramisu. Innerhalb kurzer Zeit kam es zu einem weiteren Einbruch - doch dieses Mal filmte eine Kamera eine maskierte Frau: Mit Tortenheber und Alu-Assietten im Gepäck hatte sie es nur auf den Nachtisch abgesehen!

In allen Fällen wurden Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.