Schüsse bei Verfolgungsjagd in Leipzig: Das hat es mit dem "KAFA"-Gekritzel auf dem Fluchtauto auf sich

Leipzig - Durchgeknallt und unter Drogen: In Leipzig hat die Polizei mit gezielten Schüssen eine wilde Verfolgungsjagd mit gefährlichen Situationen und viel Blechschaden beendet . Im Wagen: drei "erlebnisorientierte" junge Männer, der Fahrer (24) völlig berauscht.

Ende einer Wahnsinnsfahrt: Mit zerschossenen Reifen klebt der VW Lupo mit dem "KAFA"-Tag an der Tür am Mast. Im Hintergrund bewacht ein Polizist zwei Insassen. © News5/Grube

Manchmal präsentieren sich Gesetzesbrecher selbst auf dem Silbertablett. So war es auch mit dem Fahrer des silbernen VW Lupo, der Montagabend mit einem fetten "KAFA"-Tag (Graffiti) auf der Beifahrertür durch den Leipziger Norden kurvte.

Im Hip-Hop-Slang steht die Abkürzung für "völlig breit", was einen Rauschzustand beschreibt.

Eine Polizeistreife nahm die Einladung an und wollte den Lupo kontrollieren. Doch dessen Fahrer gab Gas. Es entwickelte sich eine gefährliche Verfolgungsjagd.

Auf einer Kreuzung rammte der VW einen Renault - und blieb kurz stehen. Doch als die Beamten aus ihrem Wagen stiegen und sich zu Fuß zum Lupo begaben, gab der "KAFA"-Lenker plötzlich Gas und raste auf die Polizisten zu.

Die zogen ihre Waffen und feuerten auf die Reifen.