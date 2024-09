Wohnungen, Häuser und sogar eine Grundschule: Mehrere Einbrüche in Leipzig und Umgebung

Am vergangenen Wochenende kam es in Leipzig und Umgebung zu einer Vielzahl an Einbrüchen. © 123rf/robertkuehne

In der Zöbigkerstraße in Markkleeberg drangen Täter durch ein Küchenfenster in ein Einfamilienhaus ein und klauten Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags sowie Schmuck und Elektronik, deren Wert insgesamt im mittleren vierstelligen Bereich lag.

Wie die Polizei mitteilte, habe sich der Vorfall zwischen Freitag um 20 Uhr und Sonntag um 12.45 Uhr ereignet. Die Höhe des Gesamtschadens sei bisher noch unklar.

Zwischen Samstag und Sonntag kam es in einer Einfamilienhaussiedlung in Lützschena-Stahmeln gleich zu einer ganzen Einbruchsserie.

"Unabhängig voneinander wurden Einbrüche in drei Einfamilienhäuser in verschiedenen Straßen gemeldet", schilderte Polizeisprecherin Melanie Roeber. "Unbekannte Tatverdächtige drangen jeweils durch das Aufhebeln von Terrassentüren oder Fenstern in die Häuser ein und durchwühlten diese."

Im Rahmen der Ermittlungen stellte man zudem fest, dass auch noch ein viertes, benachbartes Haus von der Serie betroffen war. Die Summe des Stehl- und Sachschadens sei in allen vier Fällen noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Spuren auf und ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0341/966 4 6666 bei der Polizei Leipzig zu melden.