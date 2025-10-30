Wohnungs-Einbrüche und Ladendiebstahl: 57-jähriger Leipziger fliegt auf

Leipzig - Ein 57-jähriger mutmaßlicher Ladendieb und Einbrecher wurde am Mittwoch in Leipzig von der Polizei geschnappt.

Die Polizei hat einen Ladendieb und Einbrecher dingfest gemacht. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde der Deutsche am Mittwoch in einem Geschäft in der Petersstraße dabei beobachtet, wie er zwei Parfum-Flaschen mitgehen ließ.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten dann unter anderem auch zwei "griffbereite gefährliche Gegenstände" sowie bei Wohnungseinbrüchen gestohlen gemeldete Gegenstände sicher.

Bereits vor rund einer Woche war der 57-Jährige in einer Wohnung in Kleinzschocher während eines Einbruchs auf frischer Tat ertappt worden. Hier hatte er es wohl vor allem auf Bargeld abgesehen.