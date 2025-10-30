Versuchte Tötung in Leipziger Waschsalon: Wer kennt den Angreifer?
Leipzig - Eigentlich wollte eine 42-jährige Frau nur Klamotten in einem Leipziger Waschsalon reinigen lassen. Dort wurde sie von einem Mann angegriffen, nach dem jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gefahndet wird.
Die Frau war nach Polizeiangaben am vergangenen Freitag (24. Oktober) in Markkleeberg in die Buslinie 70 gestiegen und habe das Fahrzeug an der Haltestelle Mathildenstraße verlassen.
Mit ihren beiden mit Klamotten gefüllten Taschen lief sie weiter in Richtung Connewitzer Kreuz, um schließlich einen SB-Waschsalon in der Wolfgang-Heinze-Straße 11 aufzusuchen.
Ein bislang unbekannter Mann, der die 42-Jährige bereits im Bus angesprochen habe, sei ihr in den Laden gefolgt, wo er sie angriff und ihr Verletzungen zufügte, die ambulant in einer Klinik behandelt wurden.
"Die Gesamtumstände veranlassten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Leipzig die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufzunehmen", teilten die Behörden am Donnerstag mit.
Fahndung nach unbekanntem Täter in Leipzig
Noch ist unklar, bei wem es sich bei dem Täter handelt. Daher fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit einem Foto und Videos aus Kameraaufzeichnungen aus Bussen nach dem Mann.
Folgende Beschreibung liegt vor:
- ca. 1,60 Meter groß und schlank
- bekleidet mit blauer Wollmütze, dunkler langer Daunenjacke, die über den Po reicht, mit Nike-Logo auf der rechten Brust und einem Logo auf der linken Brust (mutmaßlich Paris Saint-Germain)
- weiße Turnschuhe
- weiß-blaue hochgezogene Socken
- ungewöhnlich: trotz der niedrigen Temperaturen trug er eine kurze Hose bzw. Shorts mit zwei weißen Streifen am unteren Saum
Foto und Videos findet Ihr auf der Internetseite der Polizei Sachsen.
Wer kann Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben?
Die Behörden fragen: Erkennt Ihr den Mann? Habt Ihr ihn am Freitagabend gesehen oder ihn im Bus oder im/vorm Waschsalon wahrgenommen? Könnt Ihr Angaben zum Tatgeschehen machen?
Insbesondere gesucht wird nach zwei Personen, die die 42-Jährige angesprochen hatten, weil diese die Verfolgung des Mannes gesehen hatten.
Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 oder jeder anderen Polizeidienststelle.
