Versuchte Tötung in Leipziger Waschsalon: Wer kennt den Angreifer?

Leipzig - Eigentlich wollte eine 42-jährige Frau nur Klamotten in einem Leipziger Waschsalon reinigen lassen. Dort wurde sie von einem Mann angegriffen, nach dem jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gefahndet wird.

Dieser Connewitzer SB-Waschsalon wurde zum Schauplatz eines Verbrechens. © TAG24/Annika Rank

Die Frau war nach Polizeiangaben am vergangenen Freitag (24. Oktober) in Markkleeberg in die Buslinie 70 gestiegen und habe das Fahrzeug an der Haltestelle Mathildenstraße verlassen.

Mit ihren beiden mit Klamotten gefüllten Taschen lief sie weiter in Richtung Connewitzer Kreuz, um schließlich einen SB-Waschsalon in der Wolfgang-Heinze-Straße 11 aufzusuchen.

Ein bislang unbekannter Mann, der die 42-Jährige bereits im Bus angesprochen habe, sei ihr in den Laden gefolgt, wo er sie angriff und ihr Verletzungen zufügte, die ambulant in einer Klinik behandelt wurden.

"Die Gesamtumstände veranlassten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Leipzig die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufzunehmen", teilten die Behörden am Donnerstag mit.