Wohnungsbrand nach Gewalteskalation in Halle: Ehefrau und Nachbarin schwerverletzt

Halle (Saale) - Bei einer Auseinandersetzung im Karl-Ernst-Weg in Halle hat ein 50-Jähriger zwei Frauen schwer verletzt. Zudem ist eine Wohnung in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.

Die Freiwillige Feuerwehr Halle-Trotha rückte am Donnerstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand im Stadtteil Trotha aus und teilte im Anschluss diese Aufnahmen bei Facebook. © Freiwillige Feuerwehr Halle-Trotha

Am Donnerstagnachmittag soll der Mann seine 30-jährige Ehefrau in Anwesenheit ihres neunjährigen Kindes geschlagen und bedroht haben.

Eine 56-jährige Nachbarin eilte zu Hilfe und wurde ebenfalls angegriffen.

Die 30-Jährige flüchtete mit ihrem Kind in die Wohnung der Nachbarin. Kurz darauf kam es in ihrer eigenen Wohnung zu einer Rauchentwicklung.

Die Wohnung stand schließlich in Flammen und ist derzeit unbewohnbar. Beide Frauen wurden den Angaben zufolge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr teilte später ein kurzes Video des Einsatzes auf Facebook.