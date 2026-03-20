Wohnungsbrand nach Gewalteskalation in Halle: Mutter und Nachbarin schwerverletzt
Von Elisa Luzia Bigdon
Halle (Saale) - Bei einer Auseinandersetzung im Karl-Ernst-Weg in Halle hat ein 50-Jähriger zwei Frauen schwer verletzt. Zudem ist eine Wohnung in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.
Am Donnerstagnachmittag soll der Mann eine 30-Jährige in Anwesenheit ihres neunjährigen Kindes geschlagen und bedroht haben.
Eine 56-jährige Nachbarin eilte zu Hilfe und wurde ebenfalls angegriffen.
Die 30-Jährige flüchtete in die Wohnung der Nachbarin. Kurz darauf kam es in ihrer eigenen Wohnung zu einer Rauchentwicklung.
Die Wohnung stand schließlich in Flammen und ist derzeit unbewohnbar. Beide Frauen wurden den Angaben zufolge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Die Freiwillige Feuerwehr teilte später ein kurzes Video des Einsatzes auf Facebook.
Das Kind blieb unverletzt. Der 50-Jährige wurde festgenommen. Wie das Feuer entstand, ist bislang unklar, die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Halle-Trotha