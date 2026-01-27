1.303
Zeugen alarmieren die Polizei: Nächtlicher Einsatz am Völki
Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters wurde die Behörde gegen 21.15 Uhr von Zeugen alarmiert.
Diese hatten mehrere Personen auf dem zugefrorenen See der Tränen vor dem Denkmal beobachtet, die verfassungsfeindliche Parolen riefen.
Die fünf deutschen Tatverdächtigen (drei Sechzehnjährige, ein 24-Jähriger, ein 28-Jähriger) konnten von den angerückten Beamten des Reviers Südost noch vor Ort geschnappt werden.
"Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen", teilte der Sprecher mit.
