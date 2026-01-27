Zeugen alarmieren die Polizei: Nächtlicher Einsatz am Völki

Leipzig - Die Polizei musste am Montagabend zum Leipziger Völkerschlachtdenkmal ausrücken.

Eine Gruppe am Völki rief am Montagabend die Polizei auf den Plan. © Jan Woitas/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters wurde die Behörde gegen 21.15 Uhr von Zeugen alarmiert.

Diese hatten mehrere Personen auf dem zugefrorenen See der Tränen vor dem Denkmal beobachtet, die verfassungsfeindliche Parolen riefen.

Die fünf deutschen Tatverdächtigen (drei Sechzehnjährige, ein 24-Jähriger, ein 28-Jähriger) konnten von den angerückten Beamten des Reviers Südost noch vor Ort geschnappt werden.