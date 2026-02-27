Zeugen entdecken Dieb in Leipzig und werden verprügelt und bedroht
Leipzig - Zwei mutige Männer wollten am Donnerstagnachmittag eigentlich nur anderen Personen zur Hilfe eilen und Zivilcourage beweisen. Einer von ihnen wurde dabei selbst verletzt. Vom Täter fehlt jede Spur.
Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede am Freitagvormittag erklärte, stellte der Fahrer eines Krankentransportes sein Fahrzeug gegen 15.20 Uhr in der Schlesierstraße in Leipzig-Stötteritz ab.
Während er sich kurz von dem Auto entfernte, klaute ein Unbekannter Gegenstände des Fahrers und fuhr mit einem Fahrrad davon.
Ein 46-Jähriger beobachtete den Dieb und folgte ihm bis zu einem Parkplatz in der Holzhäuser Straße. Dort stellte er den Unbekannten zur Rede, doch der reagierte nur mit Aggressionen.
Er schlug den 46-Jährigen mehrfach mit seiner Faust ins Gesicht, bevor er ohne sein Diebesgut floh.
Ein weiterer Zeuge (35 Jahre) griff ein und rannte dem mutmaßlichen Schläger und Dieb hinterher. Dabei wurde der 35-Jährige mit einem spitzen Gegenstand bedroht, bevor der Unbekannte davonkam.
Die Polizei sucht nach Zeugen
Einsatzkräfte der Polizei kamen dazu, sicherten Spuren und der 46-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es wird wegen eines Raubdeliktes ermittelt. Das Fahrrad, das der Täter zurückgelassen hatte, stellte sich ebenfalls als gestohlen heraus.
Die beiden mutigen Männer konnten den Unbekannten beschreiben. Deswegen sucht die Polizei nun öffentlich nach weiteren Zeugen und hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht.
Demnach ist der Täter zwischen 45 und 50 Jahre alt, wiegt circa 80 bis 85 Kilogramm und ist circa 1,80 Meter groß.
Er hat kurze Haare, eine athletische Statur und einen leichten Bart.
Er trug einen dunklen Jogginganzug mit Querstreifen am Arm, ein Basecap und eine Brille.
Wer Informationen oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.
