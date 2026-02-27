Zeugen entdecken Dieb in Leipzig und werden verprügelt und bedroht

Leipzig - Zwei mutige Männer wollten am Donnerstagnachmittag eigentlich nur anderen Personen zur Hilfe eilen und Zivilcourage beweisen. Einer von ihnen wurde dabei selbst verletzt. Vom Täter fehlt jede Spur.

In der Schleierstraße beobachtete einer der Zeugen den Tatverdächtigen. © Anke Brod

Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede am Freitagvormittag erklärte, stellte der Fahrer eines Krankentransportes sein Fahrzeug gegen 15.20 Uhr in der Schlesierstraße in Leipzig-Stötteritz ab.

Während er sich kurz von dem Auto entfernte, klaute ein Unbekannter Gegenstände des Fahrers und fuhr mit einem Fahrrad davon.

Ein 46-Jähriger beobachtete den Dieb und folgte ihm bis zu einem Parkplatz in der Holzhäuser Straße. Dort stellte er den Unbekannten zur Rede, doch der reagierte nur mit Aggressionen.

Er schlug den 46-Jährigen mehrfach mit seiner Faust ins Gesicht, bevor er ohne sein Diebesgut floh.

Ein weiterer Zeuge (35 Jahre) griff ein und rannte dem mutmaßlichen Schläger und Dieb hinterher. Dabei wurde der 35-Jährige mit einem spitzen Gegenstand bedroht, bevor der Unbekannte davonkam.