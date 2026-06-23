80.000 Euro Schaden: Wieder Kartenautomat bei Leipzig gesprengt

Taucha - Die Serie von Automatensprengungen in und um Leipzig geht weiter. In der Nacht zu Dienstag traf es eine weitere Maschine, diesmal an der Leipziger Straße in Taucha.

Am Dienstagvormittag war von der Zerstörung nur noch wenig zu sehen: In der Nacht hatten Unbekannte den Fahrkartenautomaten an der Haltestelle "An der Bürgerruhe" gesprengt. © Christian Grube

Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte gegen 2.45 Uhr einen Automaten an der Leipziger Straße mithilfe eines pyrotechnischen Gegenstands zur Detonation gebracht. Nach Informationen von TAG24 traf es dabei den Fahrkartenautomaten an der Haltestelle "An der Bürgerruhe".

Dass die Täter dabei Beute machten, ist allerdings zu bezweifeln. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde die Maschine bei der Explosion vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf circa 80.000 Euro.

Es ist längst nicht die erste Automatensprengung, die die Polizei beschäftigt. In den vergangenen Monaten war es in und um Leipzig immer wieder zu derartigen Taten gekommen, so beispielsweise Mitte Mai an der S-Bahnhaltestelle Markkleeberg Nord und im April an der Haltestelle Jahnallee, der Haltestelle Bahnhof Messe sowie am S-Bahnhof Mockauer Straße.

Bereits im Februar war von Serien-Sprengungen die Rede. Die Deutsche Bahn hatte deshalb bereits mit dem Gedanken gespielt, Bargeldzahlungen an den Automaten abzuschaffen.