Zeugen gesucht: Räuber überfällt Textilgeschäft und schießt in die Luft
Dessau-Roßlau - Ein Mann hat am Freitag in Dessau-Roßlau ein Textilgeschäft überfallen und die Verkäuferin dabei mit einer Waffe bedroht. Die Polizei sucht Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Wie Polizeisprecherin Alexandra Jirschik am Montag mitteilte, betrat der Unbekannte mit einer Sturmhaube maskiert um 14.19 Uhr ein Textilgeschäft in der Flurstraße.
Zunächst nahm er eine Geldbörse aus der Auslage und ging damit Richtung Kasse.
Dort zückte der Mann eine Pistole, bedrohte die 55-jährige Verkäuferin und verlangte Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, richtete er seine Waffe dann Richtung Decke und gab einen Schuss ab. Die Verkäuferin gab dem Räuber das Geld, woraufhin dieser in Richtung Robert-Schirrmacher-Straße floh und sich dabei die Sturmhaube vom Kopf zog.
Die Zeugin beschreibt den Mann wie folgt:
- circa 20 Jahre alt
- etwa 1,80 Meter groß
- dünn
- helle Augenfarbe/blasse Haut
- schwarze Kleidung und dunkle Schuhe
- schwarze Kette mit Kreuzanhänger
- 5 Zentimeter großes Muttermal beziehungsweise Narbe an der rechten Halsseite
Hinweise nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau telefonisch unter der 0340/2503-0 oder per Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa