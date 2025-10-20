Zeugen gesucht: Räuber überfällt Textilgeschäft und schießt in die Luft

Dessau-Roßlau - Ein Mann hat am Freitag in Dessau-Roßlau ein Textilgeschäft überfallen und die Verkäuferin dabei mit einer Waffe bedroht. Die Polizei sucht Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Räuber bedrohte die Verkäuferin mit einer Waffe. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie Polizeisprecherin Alexandra Jirschik am Montag mitteilte, betrat der Unbekannte mit einer Sturmhaube maskiert um 14.19 Uhr ein Textilgeschäft in der Flurstraße.

Zunächst nahm er eine Geldbörse aus der Auslage und ging damit Richtung Kasse.

Dort zückte der Mann eine Pistole, bedrohte die 55-jährige Verkäuferin und verlangte Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, richtete er seine Waffe dann Richtung Decke und gab einen Schuss ab. Die Verkäuferin gab dem Räuber das Geld, woraufhin dieser in Richtung Robert-Schirrmacher-Straße floh und sich dabei die Sturmhaube vom Kopf zog.

Die Zeugin beschreibt den Mann wie folgt: