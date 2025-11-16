 4.466

Blutiger Streit am Sonntagmorgen: Mehrere Verletzte in Leipzig

Am Sonntagmorgen eskalierte ein Streit in Gohlis-Süd in Leipzig. Es gibt Verletzte, die Polizei hat Personen vorläufig festgenommen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Aufregung in Gohlis-Süd: Am Sonntagmorgen kam es auf der Georg-Schumann-Straße/Lindenthaler Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei gab es Verletzte.

Die Polizei nahm Personen vorläufig fest.
Die Polizei nahm Personen vorläufig fest.  © EHL Media

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Beamten gegen 7.38 Uhr alarmiert wurden.

Genauere Informationen zum Ablauf der Tat konnten noch nicht mitgeteilt werden, da der Einsatz noch laufe. Der Sprecher bestätigte aber, dass es Verletzte gibt.

Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt.

Leipzig: Heizungszähler-Masche: 89-Jähriger in eigener Wohnung bestohlen und geschlagen
Leipzig Crime Heizungszähler-Masche: 89-Jähriger in eigener Wohnung bestohlen und geschlagen

Von vor Ort wurde bekannt, dass die Polizei nach einer Schreckschusswaffe suche, die wohl möglicherweise im Streit eingesetzt wurde.

Mehrere Personen sollen vorläufig festgenommen worden sein.

Eine blutige Jacke wurde als Beweisstück gesichert.
Eine blutige Jacke wurde als Beweisstück gesichert.  © EHL Media
Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.
Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.  © EHL Media

Die Lindenthaler Straße war in den Morgenstunden zwischen Georg-Schumann-Straße und Gothaer Straße gesperrt. Straßenbahnen wurden umgeleitet und es fuhr ein Ersatzbus.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media

Mehr zum Thema Leipzig Crime: