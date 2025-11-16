Blutiger Streit am Sonntagmorgen: Mehrere Verletzte in Leipzig

Leipzig - Aufregung in Gohlis-Süd: Am Sonntagmorgen kam es auf der Georg-Schumann-Straße/Lindenthaler Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei gab es Verletzte.

Die Polizei nahm Personen vorläufig fest. © EHL Media

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Beamten gegen 7.38 Uhr alarmiert wurden.

Genauere Informationen zum Ablauf der Tat konnten noch nicht mitgeteilt werden, da der Einsatz noch laufe. Der Sprecher bestätigte aber, dass es Verletzte gibt.

Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt.

Von vor Ort wurde bekannt, dass die Polizei nach einer Schreckschusswaffe suche, die wohl möglicherweise im Streit eingesetzt wurde.

Mehrere Personen sollen vorläufig festgenommen worden sein.