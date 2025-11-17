Verdächtiger flieht nach Gerichtstermin: Bundesweite Fahndung

Halle (Saale) - Die Polizei sucht deutschlandweit nach einem in Halle nach dessen richterlicher Vorführung am dortigen Amtsgericht geflohenen Mann .

Kurz nach der Vorführung vor dem Richter am Freitag gelang es Mohamed A. gegen 13.45 Uhr, aus der polizeilichen Aufsicht im Außenbereich des Amtsgerichts zu entwischen. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

"Zu konkreten Abläufen, internen Bewertungen oder operativen Aspekten können wir uns aus einsatztaktischen Gründen nicht äußern", sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle.

Der Mann war am Donnerstagabend am Riebeckplatz in der Saalestadt vorläufig festgenommen worden. Am Freitag flüchtete er zu Fuß aus der polizeilichen Aufsicht im Außenbereich des Gerichtsgebäudes.

Die eingeleiteten bundesweiten Fahndungsaktivitäten umfassten "alle erforderlichen Schritte, die im Rahmen der bestehenden Zuständigkeiten vorgesehen sind", sagte der Sprecher.

Nähere Angaben etwa dazu, wie der Mann entkommen konnte oder welche Einsatzkräfte ihn bewachten, machte er nicht. Wie es dazu kommen konnte, sei nach Polizeiangaben "in Klärung".