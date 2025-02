Demo gegen Merz und die AfD: Tausende Menschen in Leipzig auf der Straße

Von Andreas Hummel

Leipzig - Tausende Menschen haben in Leipzig unter dem Titel "Brandmauer statt Brandstifter" gegen die gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD bei Vorhaben zur Migrationspolitik demonstriert. Eine Polizeisprecherin sprach am Nachmittag von etwa 9000 Teilnehmern, die Organisatoren von 15.000. Störungen oder Zwischenfälle habe es nicht gegeben, so die Polizei.