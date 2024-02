Demos ziehen am Samstag durch Leipzig: Hier kann es eng werden

Leipzig - Zwei Demonstrationen sind für Samstag in Leipzig geplant - die Protestierenden wollen auch durch die Innenstadt ziehen.

Am Samstag kann es unter anderem durch eine pro-palästinensische Demo zu Verkehrseinschränkungen in Leipzig kommen. © Jan Woitas/dpa

Autofahrer aufgepasst: Wie das Ordnungsamt mitteilte, kann es im Zuge der Versammlungen zu Einschränkungen im Verkehr kommen.

Ein Aufzug mit dem Motto "Stoppt den Genozid in Gaza, stoppt die Besatzung Palästinas" starte um 14 Uhr in der Konradstaße am Rabet. Etwa 500 Angemeldete seien dann bis 17 Uhr auf der folgenden Route unterwegs:

Konradstraße > Herrmann-Liebmann-Straße > Eisenbahnstraße > Rosa-Luxemburg-Straße > Wintergartenstraße > Willy-Brandt-Platz (Außenring) bis zur Kreuzung Gerberstraße > Willy-Brandt-Platz (Innenring) > kleiner Willy-Brandt-Platz > Nikolaistraße > Grimmaische Straße > Augustusplatz/Gewandhausseite

Ein zweiter Demozug mit ebenfalls rund 500 erwarteten Teilnehmern werde zwischen 15 und 18 Uhr auf dieser Strecke laufen:

Markt > Grimmaische Straße > Augustusplatz (Mittelfahrbahn) > Augustusplatz (Innenring) > Roßplatz (Innenring) > Martin-Luther-Ring (Innenring) > Dittrichring (Innenring) > Thomaskirchhof > Thomasgasse > Markt